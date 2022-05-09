شكرا لقرائتكم خبر عن «كاوست» تعلن عن برامج واسعة لتطوير الباحثين والعلماء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - التعرف على المشاريع البحثية المتطورة الجارية في الجامعة

- تنمية المواهب السعودية الشابة

- تتمحور هذه البرامج حول أربعة مجالات

ضمن إطار المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022 (ICEE)، الذي يقام في الفترة من 8 إلى 11 مايو، تهدف الجامعة إلى تسليط الضوء على دورها المحوري في أبحاث الحفاظ على البيئة المتعلقة بالبحر الأحمر، ودور الجامعة في تنمية المواهب السعودية الشابة.

وتتمتع منطقة مقصورة الجامعة بنفق مخصص يمنح الحاضرين تجربة تعليمية فريدة من نوعها تحت الماء، بالإضافة إلى فرصة للتعرف على المشاريع البحثية المتطورة الجارية في الجامعة.

كما ستُعقد حلقة نقاش للخريجين حول موضوع "اكتشف جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية" يوم الأربعاء الموافق 11 مايو، بمشاركة أحد الطلاب الحاليين الملتحقين بالجامعة.

ناهيك عن ذكر حقيقة أن قسم التقدم الوطني الاستراتيجي في الجامعة قد نظم المقصورة مع وضع أهداف محددة في الاعتبار، ففي هذا الصدد، علقت الدكتورة نجاح يوسف عشري، النائب والمشارك الأعلى لرئيس الجامعة للتقدم الوطني الاستراتيجي قائلة: "لقد سعينا لاستقطاب المواهب السعودية الشابة المهتمة بالعمل في مشاريع بحثية مذهلة، والتي تعتبر أساسية لتحقيق الأهداف البيئية لرؤية المملكة 2030".

وأضافت: "طلابنا شغوفون بالبحر الأحمر وبيئة المملكة العربية السعودية بشكل عام، وكان من المهم تسليط الضوء على هذا الشأن".

وبينت أنه طور قسم التقدم الوطني الاستراتيجي (SNA) في كاوست مجموعة واسعة من البرامج المخصصة لتطوير الجيل القادم من الباحثين والعلماء داخل ربوع المملكة.

وتتمحور هذه البرامج حول أربعة مجالات رئيسية تتضمن، تطوير قدرات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات لدى الشباب السعودي من خلال المحتوى والتدريب المهني المتخصص، ودعم الشباب السعودي للمنافسة في مسابقات الرياضيات والعلوم العالمية، واستقطاب وتطوير القدرات البحثية للخريجين السعوديين، وتمكين المبتكرين السعوديين بهدف المساعدة في تذليل العقبات الرئيسية في المملكة.

سيمثل حضور الجامعة في حدث بحجم المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم فرصة ممتازة للتواصل مع المجتمع الأكاديمي والجمهور الأوسع في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، في محاولة لتنمية وتسريع دور التعليم في تحقيق رؤية 2030 مع تحديد فرص التعاون مع أصحاب المصلحة الآخرين في مجال التعليم.