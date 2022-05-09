“آل الشيخ” يوجّه بتضمين خطبة الجمعة لإنجاح مشروع تعداد السكان

محمد بن مسعود - الدمام - وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، خطباء الجوامع بعموم مناطق المملكة تضمين خطبة الجمعة القادمة 12 من شهر شوال لعام 1443هـ، “حث المصلين على التعاون مع الهيئة العامة للإحصاء لإنجاح مشروع التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2022م للمملكة العربية السعودية “، والتأكيد على أهمية الإدلاء بالبيانات الدقيقة؛ استشعارًا لانعكاسها على خطط التنمية للمملكة في السنوات القادمة، ولما في ذلك من تحقيقٍ للمقاصد الشرعية.

جاء ذلك في تعميم أصدره اليوم لعموم فروع الوزارة بمناطق المملكة؛ تزامنًا مع قيام الهيئة العامة للإحصاء بأعمال مشروع التعداد لهذا العام، وفي إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في توعية وإرشاد أفراد المجتمع عبر منبر الجمعة وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم، لاسيما ما يتصل في المشاركة الفاعلة في المحافظة على مقدرات ومكتسبات الوطن وأمنه من منطلقات شرعية.