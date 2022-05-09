محمد بن مسعود - الدمام - أوضح برنامج سكني، أنه في حال ظهور حالة الاستحقاق للمستفيد “مستحق” فيمكنه الاستفادة من أحد منتجات سكني مباشرة، وتشمل الشراء من السوق، البناء الذاتي، أرض سكنية، وحدات سكنية تحت الإنشاء، وحدات سكنية جاهزة ضمن مشاريع سكني.
وأبان سكني أن البناء الذاتي يكون على دفعات، ويتم تسليم الدفعات بشرط استيفاء الاشتراطات المُحددة لكل دفعة، مطالبا بالتواصل مع الجهة التمويلية في حال الرغبة بالاستزادة من التفاصيل والإجراءات اللازمة.
وجاء ذلك رداً على استفسارات حول سبب توقف بعض البنوك عن صرف بعض الدفعات لمنتج البناء الذاتي، ورفض صرف بعضها إلا بشهادة إتمام بناء.
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وأكد سكني على أهمية مباشرة البدء بالبناء بعد توقيع عقد الدعم السكني والمدة المحددة 3 هي سنوات، والالتزام باكتمال البناء في المهلة المحددة مع سداد الأقساط بشكل كامل ومنتظم، مع الحرص على تحديث مراحل البناء حتى إصدار شهادة إتمام البناء وتسليمه لصندوق التنمية العقارية.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من “سكني” على توقف بعض البنوك عن صرف بعض الدفعات لمنتج البناء الذاتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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