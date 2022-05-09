اخبار الخليج – «تنسيقي العاصمة» يوصي بتنفيذ احتياجات أم الحصم التنموية

محمد بن مسعود - الدمام - ترأس سعاة السيد حسن عبدالله المدني نائب محافظ محافظة العاصمة نائب رئيس المجلس التنسيقي اجتماع المجلس التنسيقي الثاني لمحافظة العاصمة في دورته الثالثة 2022 عبر تقنية الاتصال المرئي و بمشاركة الأعضاء من ممثلي الجهات المختلفة.

وفي مستهل الاجتماع أشاد سعادة نائب محافظ محافظة العاصمة رئيس المجلس التنسيقي بالجهود المبذولة من مختلف الجهات في تعزيز التواصل والتفاعل بين المواطن وأجهزة الدولة المختلفة، مؤكداً سعادته على أهمية المجلس التنسيقي في تحقيق تطلعات الأهالي والمقيمين في محافظة العاصمة من خلال التواصل الوثيق مع الأهالي خلال الزيارات الميدانية الدورية المستمرة لجميع مناطق المحافظة، ترسيخاً لمبدأ الشراكة المجتمعية الفاعلة.

واستعرض المجلس تقريراً مرئيا تناول أهم الاحتياجات الخدمية والبلدية لمنطقة أم الحصم، والتي تم رصدها من خلال الزيارات الميدانية الدورية لفريق الأحوال العامة بمحافظة العاصمة لجميع مناطق المحافظة تماشياً مع رؤى وتطلعات الأهالي، وتحقيقا لأهداف التنمية الشاملة، و تطوير الخدمات المقدمة للأهالي، و تحسين جودة الحياة، والتي تركزت على صيانة حديقة أم الحصم، وتلبية احتياجات دار أم الحصم لرعاية الوالدين، وصيانة الأعمدة الإسمنتية، وإنشاء مرتفعات لتخفيف السرعة، ووضع لوحات إرشادية بالتقاطعات، وتنظيم المخارج والمداخل بالمنطقة، وقد أوصى المجلس بتنفيذ احتياجات أم الحصم من خلال التنسيق بين كافة الوزارات و الجهات الخدمية المعنية .

وتم خلال الاجتماع مناقشة الشكاوى الواردة لمحافظة العاصمة من خلال وسائل التواصل وتطبيق عاصمتي والتي تركزت على مخالفات إشغال الطريق من بعض المحلات التجارية على شارع باب البحرين وشارع المتنبي التي تعيق حركة المارة، بالإضافة إلى عبور الشاحنات داخل الأحياء السكنية التي تشكل خطورة على قاطني تلك المناطق لا سيما الأطفال وكبار السن، وتعطيلاً لحركة السير فيها، وقد أوصى المجلس بوضع الحلول والتصورات لمنع هذه المخالفات حفاظاً على سلامة المواطنين.