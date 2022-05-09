اخبار الخليج – فريق المحافظة الجنوبية الميداني يتفقد احتياجات أهالي مدينة عيسى

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن حرص وتوجيهات سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية، قام فريق المحافظة الجنوبية الميداني بزيارة تفقدية لمنطقة مدينة عيسى، وذلك ضمن جهود المحافظة الجنوبية للاطلاع على أبرز احتياجات المواطنين الخدمية والتنموية ، بحضور عدد من اهالي مدينة عيسى.

وخلال الزيارة قام فريق المحافظة الجنوبية الميداني بمتابعة أبرز الخدمات التي تلبي احتياجات أهالي منطقة مدينة عيسى في المجمعات التالية : 808 ، 809 ، 812 ، من الناحية الخدمية والاجتماعية والتنموية، كما تم متابعة مشاريع البنية التحتية ومشاريع الطرق الداخلية ، بالإضافة إلى صيانة المرافق العامة لتوفير أفضل الخدمات ، وذلك بالتنسيق مع وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ، وبلدية المنطقة الجنوبية.

من جانبه ، أكد المهندس محمد عيسى النعيمي رئيس قسم متابعة الخدمات و البحوث بالمحافظة الجنوبية، بأن الزيارة التفقدية تأتي من منطلق حرص سمو محافظ المحافظة الجنوبية في تحقيق التنمية الشاملة في مختلف مناطق المحافظة ، وذلك من خلال الارتقاء بالخدمات المقدمة والحرص على تنفيذها بالجودة العالية بما يعود بالنفع على جميع المواطنين والمقيمين في نطاق المحافظة الجنوبية .

الجدير بالذكر، بأن الزيارات الميدانية تعد إحدى قنوات المحافظة ولها دور فعال في تعزيز التواصل الميداني لتلمس احتياجات وملاحظات الأهالي عن قرب للوقوف والاطلاع على مستجدات وأوضاع المناطق ومتابعة المشروعات التي تعكس الدور الخدمي البارز بما يعكس الصورة التنموية التي تشهدها مختلف مناطق المحافظة.