الصين تصدم إيران بقرار عاجل بشأن شراء النفط

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، أن الصين قررت شراء النفط الروسي بأسعار مخفضة، وتقليل مشترياتها من إيران.
وأوضحت وزارة الخارجية الصينية، أن الأزمة الأوكرانية وضعت الأمن في أوروبا على مفترق طرق، وانها ترحب بكل الجهود الدولية لتحقيق السلام في أوكرانيا عبر المفاوضات.
فيما أكد مستشار ألمانيا أنه بحث مع الرئيس الصيني تأثير الحرب في أوكرانيا على أمن الطاقة والغذاء، مشيرًا إلى أن السلام في أوروبا يقوم على مبدأ أساسي قوامه عدم المس بحرمة الحدود، وأنه لم يت تسليم أسلحة إلى مناطق الصراع منذ عقود لكن بوتين لم يترك لنا أي خيار آخر.
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وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يدرس توفير الوقت والأموال للمجر لقبول حظر الطاقة من روسيا، وأن العمل جاري على التخلص من واردات النفط والغاز الروسية في أقرب وقت ممكن.
في الوقت نفسه أشارت وزيرة خارجية إستونيا، أن هناك الكثير من التنسيق والتعاون بشأن كيفية إيجاد خط غاز بديل للخط الروسي، مؤكدة أن أوروبا تحاول تقليل إعتمادها على الغاز الروسي ونريد بناء محطة للغاز المسال.
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