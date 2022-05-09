وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل رئيس وزراء كندا السابق

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، دولة رئيس وزراء كندا السابق ستيفن جوزيف هاربر.

‏‎وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.