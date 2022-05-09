وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل رئيس وزراء كندا السابق

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، دولة رئيس وزراء كندا السابق ستيفن جوزيف هاربر.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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