مجلس المناقصات والمزايدات يفتح مظاريف 33 عطاءً لعدد عشر مناقصات مطروحة من خمس جهات متصرفة

محمد بن مسعود - الدمام - فتح مجلس المناقصات والمزايدات، الجهة التنظيمية المستقلة المكلفة بالإشراف على ممارسات المناقصات والمزايدات الحكومية، اليوم، مظاريف 33 عطاءً لعدد عشر مناقصات مطروحة من خمس جهات متصرفة.

وتضمن جدول أعمال لجنة الفتح، فتح أربع مناقصات لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، المناقصة الأولى بشأن إعادة تأهيل مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية الإعدادية للبنين، وقد تم استلام عطاءين لهذه المناقصة. أما المناقصة الثانية فكانت بشأن إعادة تأهيل مدرسة أميمة بنت النعمان التجارية الثانوية للبنات، وقد تم استلام عطاءً واحداً لهذه المناقصة. كما تم فتح سبعة عطاءات لمناقصة بشأن أعمال الصيانة الشاملة لمدرسة سترة الإعدادية للبنات ومدرسة اليرموك الابتدائية للبنين. أما المناقصة الرابعة فكانت بشأن إعادة تأهيل مدرسة عبد الرحمن الناصر الابتدائية الإعدادية للبنين، وقد تم استلام ثلاثة عطاءات لهذه المناقصة.

كما فتحت اللجنة مناقصة لوزارة المواصلات والاتصالات بشأن تجهيز شاليه لمعرض البحرين الدولي للطيران بمعرض فانبروا الجوي في لندن- المملكة المتحدة 2022، وقد تم استلام عطاءين لهذه المناقصة.

وفتحت اللجنة ثمانية عطاءات لمناقصة المجلس الأعلى للصحة بشأن نظام كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة للمراقبة في المخازن الطبية المركزية بمجمع السلمانية الطبي.

وفي قطاع النفط والغاز، فتحت اللجنة مناقصة لشركة نفط البحرين (بابكو) بشأن استبدال أنظمة محاكاة تدريب المشغل لمنخفض مجمع زيت وقود الكبريت، وقد تم استلام ثلاثة عطاءات لهذه المناقصة.

وأخيراً، فتحت اللجنة ثلاث مناقصات لشركة تطوير للبترول، المناقصة الأولى بشأن صيانة وإصلاح وتجديد واختبار المحركات الكهربائية، وقد تم استلام أربعة عطاءات لهذه المناقصة. أما المناقصة الثانية فكانت بشأن توفير الخدمات الصوتية والهاتف المحمول، وقد تم استلام عطاءين لهذه المناقصة. كما تم استلام عطاءً واحداً لمناقصة بشأن ترتيب خدمات الاستعانة بمصادر مشتركة للتدقيق الداخلي

هذا وقد حضر عملية فتح العطاءات عدد من ممثلي الجهات المتصرفة والشركات المشاركة في المناقصات، وذلك في إطار التزام مجلس المناقصات والمزايدات الراسخ بتوفير معاملة عادلة لجميع الموردين والمقاولين تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، وسوف تخضع جميع العطاءات المقدمة للمناقصات للتقييم الفني والمالي، وستتم الترسية على العطاء الأفضل شروطاً والأقل سعراً. ويمكن الاطلاع على التفاصيل الكاملة لجميع المناقصات والمزايدات التي تم فتح مظاريف عطاءاتها على الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس المناقصات والمزايدات www.tenderboard.gov.bh.