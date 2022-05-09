تراجع الذهب إلى 1870.70 دولار للأونصة وصعود الدولار لأعلى مستوى في 20 عامًا

محمد بن مسعود - الدمام - تراجع الذهب في تعاملات، اليوم الاثنين، في الوقت نفسه الذي صعد فيه الدولار لأعلى مستوى في عقدين، الأمر الذي قلل الإقبال على الذهب المقوم بالدولار لحائزي العملات الأخرى.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1870.70 دولار للأونصة، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8% إلى 1867.90 دولار.

وصعد الدولار بسبب بحث المستثمرين عن ملاذ آمن يدر عائدًا بسبب مخاوف متنامية إزاء تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع أسعار الفائدة.

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وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 22.21 دولار للأونصة، وهبط البلاتين 1.2% إلى 951.34 دولار بينما صعد البلاديوم 2.4% إلى 2095.53 دولار.