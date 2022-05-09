محمد بن مسعود - الدمام - تراجع الذهب في تعاملات، اليوم الاثنين، في الوقت نفسه الذي صعد فيه الدولار لأعلى مستوى في عقدين، الأمر الذي قلل الإقبال على الذهب المقوم بالدولار لحائزي العملات الأخرى.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1870.70 دولار للأونصة، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8% إلى 1867.90 دولار.
وصعد الدولار بسبب بحث المستثمرين عن ملاذ آمن يدر عائدًا بسبب مخاوف متنامية إزاء تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع أسعار الفائدة.
أخبار قد تهمك
وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 22.21 دولار للأونصة، وهبط البلاتين 1.2% إلى 951.34 دولار بينما صعد البلاديوم 2.4% إلى 2095.53 دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر تراجع الذهب إلى 1870.70 دولار للأونصة وصعود الدولار لأعلى مستوى في 20 عامًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.