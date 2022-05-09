سعر “برنت” ينخفض في التعاملات الآجلة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس انخفض سعر خام القياس العالمي “برنت” اليوم في التعاملات الآجلة بنسبة 2.27 %. وتداول برميل برنت عند 109.84 دولارات أمريكية للبرميل لعقود شهر يونيو، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.41 % إلى 107.12 دولارات لتعاملات الشهر المقبل. أخبار قد تهمك

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