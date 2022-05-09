خادم الحرمين يوجه ببدء إجراءات العفو عن سجناء الحق العام

وأوضح مدير عام السجون المكلف، أن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وجه بسرعة إنفاذ الأمر الملكي الكريم وإنهاء إجراءات المستفيدين منه. وأكد أن هذه اللفتة الإنسانية الحانية من خادم الحرمين الشريفين سيكون لها الأثر البالغ في نفوس المستفيدين بعد خروجهم ولم شملهم بأسرهم.
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