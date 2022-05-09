شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة تدعو إلى تأجيل السفر لسريلانكا لهذه الأسباب عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت سفارة المملكة المواطنين الراغبين بالسفر إلى سريلانكا تأجيل سفرهم في الوقت الراهن.

وقالت السفارة على صفحتها الرسمية في تويتر": "نظراً للاحتجاجات والمظاهرات الواقعة في سريلانكا، وإعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال في العاصمة كولومبو، تهيب السفارة المواطنين الراغبين بالسفر إلى سريلانكا تأجيل سفرهم في الوقت الراهن".

وأضافت: "على المقيمين والمتواجدين في أرجاء سريلانكا اتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات والمظاهرات والتقيد بتعليمات السلطات المحلية، والاتصال على هاتف شؤون السعوديين في الحالات الطارئة 0094722229966 هاتف السفارة 0094112682087".