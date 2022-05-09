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سفارة المملكة تدعو إلى تأجيل السفر لسريلانكا لهذه الأسباب عاجل

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الدمام - شريف احمد - دعت سفارة المملكة المواطنين الراغبين بالسفر إلى سريلانكا تأجيل سفرهم في الوقت الراهن.

وقالت السفارة على صفحتها الرسمية في تويتر": "نظراً للاحتجاجات والمظاهرات الواقعة في سريلانكا، وإعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال في العاصمة كولومبو، تهيب السفارة المواطنين الراغبين بالسفر إلى سريلانكا تأجيل سفرهم في الوقت الراهن".

وأضافت: "على المقيمين والمتواجدين في أرجاء سريلانكا اتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات والمظاهرات والتقيد بتعليمات السلطات المحلية، والاتصال على هاتف شؤون السعوديين في الحالات الطارئة 0094722229966 هاتف السفارة 0094112682087".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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