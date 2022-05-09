اخبار الخليج – سمو نائب رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء

محمد بن مسعود - الدمام - رأس سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم، بقصر القضيبية.

وفي بداية الاجتماع، أشاد مجلس الوزراء بالرسالة السامية التي وجهها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، وما تضمنته من تقدير لدور الإعلام الوطني كشريك فاعل في تعزيز وتيرة التقدم على مختلف الأصعدة، وتحقيق الأهداف الوطنية للنمو والتقدم المستدام ضمن الخطط والبرامج التي تتبناها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

إلى ذلك تابع المجلس ما تم بشأن تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بتعزيز الأمن الغذائي والاستثمار فيه، ووجه بمواصلة تبني المبادرات التي تكفل تحقيق الأمن الغذائي في المجالات الزراعية والحيوانية والبحرية وتزيد حجم المنتج الوطني بما يكفل تأمين الغذاء واستدامته وسلاسل الامدادات، وذلك في ضوء الاطلاع على المذكرة المرفوعة في هذا الشأن من سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، فيما كلف المجلس وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة بتكثيف مراقبة أسعار المنتجات وضمان توافرها وفقاً لاحتياجات السوق الاستهلاكية.

ثم أشاد المجلس بمسارات التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وما تحقق على صعيده من نجاحات من أجل تنمية الوطن وتحقيق تطلعات المواطن، معرباً المجلس عن الشكر والتقدير للدور الذي يضطلع به مجلسي النواب والشورى في مختلف الجهود الوطنية الموجهة لصالح الوطن وأبنائه، وذلك بمناسبة صدور الأمر الملكي السامي بفض دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب.

بعدها أعرب المجلس بمناسبة اليوم العالمي للتمريض عن تقديره للدور الذي تضطلع به الكوادر التمريضية في تعزيز الخدمات الصحية والعلاجية.

بعد ذلك أدان المجلس الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف نقطة رفع مياه غرب سيناء بجمهورية مصر العربية الشقيقة، معرباً عن خالص تعازيه ومواساته للحكومة والشعب المصري الشقيق ، مؤكداً تأييد مملكة البحرين التام لكل ما تتخذه من إجراءات للمحافظة على أمنها واستقرارها.

بعدها قرر المجلس ما يلي:

أولاً: الموافقة على المذكرات التالية:

1. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن وضع إطار عام نموذجي لمذكرات التفاهم بين وزارة الصحة والجهات التي يتم الابتعاث لها للعلاج في الخارج لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والآراء في مجالات التشخيص والعلاج.

2. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن رد الحكومة على 4 اقتراحات برغبة واقتراحين بقانون مقدمة من مجلس النواب، واقتراح بقانون مقدم من مجلس الشورى.

ثم استعرض المجلس التالي:

1. تابع المجلس آخر مستجدات ظهور مرض التهاب الكبد مجهول المصدر لدى الأطفال في بعض البلدان، حيث اطمأن المجلس على خلو مملكة البحرين من هذا المرض، وكلف وزارة الصحة بمواصلة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية ومتابعة تطورات التقصي الوبائي لهذا المرض عالمياً والاستعدادات للتعامل مع أية مستجدات بهذا الشأن، وذلك بعد الاطلاع على المذكرة المرفوعة من سعادة وزيرة الصحة.

بعدها أخذ المجلس علماً بالتقارير الوزارية المرفوعة من أصحاب السعادة الوزراء بشأن المشاركة في المنتدى السياسي رفيع المستوى بالأمم المتحدة حول التقدم المحرز في تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة، والمشاركات الخارجية للوزراء وزيارات الوفود الأجنبية إلى مملكة البحرين لشهر مايو 2022.