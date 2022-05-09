وزارة العدل تعلن الترخيص لـ324 محامياً ومحامية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أعلنت وزارة العدل عن إصدار 324 رخصة جديدة للمحامين والمحاميات خلال الربع الأول من العام الجاري 2022م .

وأوضحت الوزارة أن عدد المحامين المتدربين خلال الفترة نفسها بلغ 970 متدرباً ومتدربة، بينما عدد التراخيص الممنوحة للترافع عن الشخصية المعنوية مثل الشركات والهيئات بلغ 244 ترخيصاً .

بيّنت الوزارة أن مركز التدريب العدلي قدم مجموعة من الدورات ضمن برنامج إعداد المحامين المؤهل لرخصة المحاماة , حضرها مئات المستفيدين والمستفيدات في المسارين المهني والتدريبي .

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وتتيح الوزارة للمستفيدين الاستعلام عن المحامين من خلال البحث باسم المحامي أو المدينة لتسهيل التواصل بين المستفيدين والمحامين, وذلك عبر بوابة ناجز najiz.sa .

يذكر أن وزارة العدل تقدم حزمة من الخدمات للمحامين عبر بوابة ناجز بخطوات بسيطة وميسرة بموثوقية عالية، مثل “طلب ترخيص محاماة”، و”طلب تجديد ترخيص محاماة”، وخدمة “قيد محام متدرب جديد”، والتي تمكن المحامي المتدرب من التقديم لتسجيله في سجل قيد المحامين المتدربين والحصول على “شهادة تعريف للمحامي المتدرب” إلكترونياً ، كذلك خدمة “انتقال محام متدرب إلى آخر”، التي تمكن المحامي المتدرب من التقديم على طلب الانتقال من محام إلى محام آخر والحصول على “شهادة تعريف للمحامي المتدرب” حديثة وإلكترونية .