محمد بن مسعود - الدمام - حقق فريق من الحرس الملكي بقوة دفاع البحرين نجاحاً باهراً في تسلق جبل آما دابلام في نيبال، وبعد تجهيز المعدات في العاصمة كاتماندو والقيام برحلة قصيرة إلى مطار لوكلا في سفوح جبال الهيملايا، بدأ الفريق في تسلق الجبل لمدة 6 أيام متواصلة وصولا الى معسكر القاعدة في الجبل، وبمجرد وصول الفريق إلى هناك بدأ عملية التأقلم لتجهيز أجسادهم للارتفاع عند قمة الجبل، وواصل أعضاء الفريق تسلقهم والمضي قدماً في آخر 12 ساعة من التسلق وتسلقوا جبل آما دابلام في الساعة 12:53 في الخامس من مايو 2022م، وعاد جميع المتسلقين الآن بأمان إلى كاتماندو لتجهيز معداتهم للعودة إلى مملكة البحرين.

وبهذه المناسبة أكد سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي أن رجال فريق الحرس الملكي ضربوا أروع الأمثلة في التحدي والإصرار لتحقيق هذه الإنجازات المشرقة، مشيداً سموه بما يتمتع به رجال الحرس الملكي بقوة دفاع البحرين من إمكانيات عالية مكنتهم من خوض مختلف التحديات بكل كفاءة واحترافية.

والجدير بالذكر بأن الحرس الملكي قد حقق إنجازات سابقة تاريخية ومشرفة بالصعود إلى قمة إيفرست.

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – فريق من الحرس الملكي ينجح في تسلق جبل آما دابلام في نيبال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.