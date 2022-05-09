شكرا لقرائتكم خبر عن الحجرف : مجلس التعاون يدعم كافة جهود الاستقرار في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، دعم مجلس التعاون لكافة الجهود الهادفة لتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق وتحقيق التنمية والسلم للشعب اليمني.

جاء ذلك خلال لقائه، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، اليوم في مقر الأمانة العامة بالرياض.

وجرى خلال اللقاء استعراض أبرز الجهود الأممية لإنهاء الصراع في اليمن متمثلةً بالهدنة التي أعلن عنها المبعوث الأممي، ومخرجات المشاورات اليمنية-اليمنية التي عقدت مؤخراً بمقر الأمانة العامة وبرعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبمشاركة المبعوثين الدوليين لليمن.

كما جرى التأكيد على أهمية متابعة تنفيذ القرارات الخاصة بهذا الشأن، والسعي الدائم لتنمية الجهود التي تعكس حرصاً خليجياً وإقليمياً ودولياً لدفع المجالات التنموية والإغاثية والاقتصادية في اليمن وفقاً لتطلعات الشعب اليمني، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وآخر تطورات الأوضاع في المنطقة.