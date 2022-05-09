بالتعاون مع تمكين.. «البحرين الإسلامي» يستمر بدعم المؤسسات

أكد الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي (BisB) حسّان جرار، عن استمرارية البنك في مساعيه لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة تماشيًا مع الرؤية الاقتصادية 2030. كما شدد على أهمية الدور الذي يلعبه هذا القطاع، كونه يشهد نموًا متسارعًا يؤهله للمساهمة في نهضة الاقتصاد الوطني وانتعاشه.

جاء ذلك في ضوء تعاون بنك البحرين الإسلامي مع صندوق العمل «تمكين»، حيث وقع البنك اتفاقية تعاون مشترك يقوم بموجبها بتقديم حلول تمويلية شاملة من خلال مجموعة من البرامج لصالح مؤسسات القطاع الخاص في مملكة البحرين وذلك بهدف دعم المؤسسات وتمكينها من تحقيق المزيد من النمو والتطور.

وتمت مراسم توقيع الاتفاقية يوم الأحد الموافق 3 أبريل 2022 في مقر تمكين وذلك بحضور حسّان جرار الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي، وحسين محمد رجب الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين)، وجواد حميدان القائم بأعمال رئيس الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية لدى بنك البحرين الإسلامي وناصر التتان مدير رئيسي- المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والخدمات المصرفية التجارية، وريم العلوي الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والرقابة في تمكين ونهى سليمان مدير إدارة برامج المؤسسات والسيدة فرح ربيعة مدير إدارة التسويق والاتصالات.

وبهذه المناسبة، صرح حسّان جرار الرئيس التنفيذي للبنك قائلاً: «نحن سعداء بتعاوننا مع تمكين لدعم المؤسسات عن طريق تقديم برامج تمويلية متعددة مصممة لتشجيع رواد الأعمال على بدء أعمالهم وتنميتها وتطويرها فضلاً عن جذب الاستثمارات الأجنبية، مما سيساعد على دفع عجلة النمو الاقتصادي. وتأتي هذه الخطوة انطلاقًاً من إيماننا بدورنا في المسؤولية المجتمعية عبر تفعيل المبادرات التي من شانها تنمية الاقتصاد الوطني، ودعم كافة المؤسسات والشركات. وإننا نتطلع لعقد المزيد من الشراكات المثمرة والاستمرار بطرح منتجات مصرفية تُلبي متطلبات السوق.»

ومن جانبه، قال جواد حميدان القائم بأعمال رئيس الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية لدى بنك البحرين الإسلامي: «ستوفر هذه الشراكة الاستراتيجية الدعم اللازم للشركات الصغيرة و المتوسطة بالأخص لتتمكن من تحقيق أهدافها، نظرًا لمساهمتها بشكل كبير في إجمالي الناتج المحلي، علاوة على تعزيز النظام الإيكولوجي للشركات الناشئة – خاصة في ظل تأثرها بتبعات الجائحة المستمرة – وذلك عن طريق تزويدها بحلول تمويلية ومساعدتها على تحقيق النجاح وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني، مؤكدين حرصنا على تطوير خدماتنا ومنتجاتنا من أجل تبسيط تجربة زبائننا المصرفية وإثراء حياتهم.»

جدير بالذكر أن تمكين قد قامت مؤخرًا بإطلاق 16 برنامجًا تم تصميمها لخلق التأثير وتحقيق أهداف تمكين في تمكين الكوادر الوطنية لتكون الخيار الأول للتوظيف وتفعيل دور المؤسسات في تعزيز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي في المملكة بالتماشي مع الأولويات الاقتصادية الوطنية والخطة الوطنية للتعافي الاقتصادي. وستعمل هذه الشراكة الإستراتيجية مع المؤسسات المالية في مملكة البحرين على تزويد المؤسسات بالتمويل اللازم لتحقيق النمو والتطور محليًا ودوليًا.