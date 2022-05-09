«الصناعة» تطالب هؤلاء بسرعة تحديث بياناتهم عبر البوابة الرقمية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

طالبت وزارة الصناعة والثروة المعدنية اليوم، شركاءها في المنشآت الصناعية إلى سرعة تقديم بيانات المصانع بشكل إلكتروني ومباشر، عبر تعبئة نموذج المسح الإلكتروني المعد لذلك قبل نهاية يوم 21 مايو 2022م.

وأكدت أن هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز الشفافية في القطاع الصناعي، ويسهم في تكوين قاعدة بيانات صناعية متينة، تُفيد المستثمر ومتخذ القرار بما يدعم نمو الصناعة في المملكة.

وأوضحت أن القرار سيساعد المنشآت في الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة، ويضمن عدم توقفها، حيث تتبع في ذلك آليات تراعي المحافظة على خصوصية المصانع وسرية بياناتها، وذلك من خلال الرابط:

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وأهابت الوزارة بالمصانع التي لم تحدث بياناتها خلال الفترة الماضية إلى سرعة التعجيل بذلك قبل إنذارها إدارياً لمخالفتها اللائحة التنفيذية للتنظيم الصناعي الموحد، ويلي الإنذار إجراءات لاحقة قد يتأثر منها السجل الصناعي للمستثمر.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه الوزارة، طلاق المرحلة الثانية من «المسح الصناعي»، داعيةً جميع المنشآت الصناعية في المملكة إلى سرعة تحديث بياناتها، عبر البوابة الرقمية للوزارة.

وأشارت إلى ان المسح الصناعي، يأتي للتأكيد على التزام أصحاب المشروعات الصناعية المقيدة في السجل الصناعي بتحديث بياناتها بشكل دوري، وتعديل بيانات المشروع الصناعي عند حدوث أي تغيير في هذه البيانات.