أمير منطقة تبوك يستقبل وكلاء ومنسوبي الإمارة بمناسبة عيد الفطر المبارك

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك في ديوان الإمارة اليوم ، وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني ووكلاء الإمارة المساعدين ومديري العموم ورؤساء الأقسام و منسوبي الإمارة الذين قدموا التهنئة لسموه بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وبادل سمو أمير المنطقة الجميع التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً المولى القدير أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال.

وثمن سموه ‏الجهود المبذولة من منسوبي الإمارة والحرص على ‏إنجاز المعاملات , حاثاً على مضاعفة الجهود لخدمة المنطقة وأهلها والعمل الجاد وإنجاز معاملات المواطنين والمقيمين بأسرع وقت وفق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله داعيا الله ان يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد حفظهما الله.