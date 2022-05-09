اخبار الخليج – المنتخب العسكري لألعاب القوى بقوة دفاع البحرين يحقق المراكز الأولى ببطولة العالم العسكرية للماراثون

محمد بن مسعود - الدمام - رفع صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وذلك بمناسبة ما حققه المنتخب العسكري لألعاب القوى بقوة دفاع البحرين من إنجاز تاريخي في بطولة الماراثون العسكرية رقم 52 التي استضافتها جمهورية بيرو بمشاركة 94 عداء وعداءة يمثلون 18 دولة بعدما أحرزت مملكة البحرين المركز الأول بفردي الرجال والمركز الأول بمسابقة الفرق كما حققت المركز الأول على مستوى الفردي والمركز الثاني على مستوى الفرق بمسابقة السيدات، ليرفرف علم البحرين عالياً في بطولة العالم العسكرية.

وأكد صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بأن تحقيق المنتخب العسكري لألعاب القوى بقوة دفاع البحرين المراكز المتقدمة في البطولة العالمية جاء ليؤكد الرعاية الفائقة التي تحظى بها المنتخبات العسكرية ومن بينها منتخب ألعاب القوى من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، مشيداً معاليه في ذات الوقت باهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، الأمر الذي ساهم في تحقيق المنتخب العسكري للمركز الأول وتأكيد مكانة الرياضة العسكرية البحرينية على المستوى العالمي.

هذا وقد أسفرت نتائج منتخب الرجال العسكري لألعاب القوى عن فوز العداء شومي ديجاسا بالمركز الأول في السباق (2:10 ساعتين) ليكسب لقب فردي الرجال، وجاء العداء ماريوس بالمركز الثاني وزلاليم بالمركز الثالث ليظفر منتخبنا بالمركز الأول على مستوى الفرق، فيما أحرز منتخب بولندا المركز الثالث على مستوى الرجال، أما نتائج منتخب السيدات العسكري أسفرت عن فوز العداءة جومبا بالمركز الأول لتفوز بلقب الفردي (2:34 ساعة) فيما فاز منتخب السيدات بالمركز الثاني على مستوى الفرق وجاء منتخب ليتوانيا بالمركز الثالث.