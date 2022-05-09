اخبار دوليه – اللجنة المشتركة من البرلمان العربي والمنظمة العربية للتنمية الإدارية تعقد اجتماعاً تحضيرياً لعقد المنتدى العربي حول تعزيز التكامل الاقتصادي

محمد بن مسعود - الدمام - بحضور السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، عقدت اللجنة المشتركة من البرلمان العربي والمنظمة العربية للتنمية الإدارية اجتماعاً تحضيرياً لعقد المنتدى العربي «تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية: التجارة البينية ودور القطاع العام والخاص في تحقيق ذلك»، المقرر انطلاقه يوم 23 من شهر مايو ويستمر حتى 25 مايو 2022م، وذلك برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، وحضر الاجتماع معالي الدكتور ناصر القحطاني مدير المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وأصحاب المعالي أعضاء البرلمان العربي النائب هزاع القحطاني، والنائب اللواء طارق نصير، والنائب أحمد حمد بوشهاب، وسعادة المستشار كامل شعراوي الأمين العام للبرلمان العربي.

وبحث الاجتماع التحضيرات اللازمة لعقد المنتدى من حيث الجدول الزمني وجدول الأعمال والمحاور التي سيناقشها المنتدى وقائمة المشاركين، حيث يأتي هذا المنتدى الهام بمبادرة من البرلمان العربي وتعاون بناء مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية في توقيت يشهد فيه العالم وضعاً اقتصادياً صعباً ويسعى الجانبين من خلال هذا المنتدى إلى تعزيز كل سبل التعاون التجاري والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية.

ويشهد المنتدى الذي يعقد لأول مرة مشاركة رفيعة المستوى من السادة الوزراء المعنيين بالاقتصاد والمالية والاستثمار والتجارة والصناعة من عدد من الدول العربية ورؤساء هيئات الاستثمار وشخصيات بارزة وعدد من رجال الأعمال والأكاديميين في الدول العربية والمسؤولين والخبراء بجامعة الدول العربية والمنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية، ومن المقرر أن يناقش المنتدى واقع منطقة التجارة الحرة العربية، والتجارب العربية في التجارة البينية ودور القطاع الخاص، وتيسير التبادل التجاري من واقع التوجهات العالمية والتجارب العربية والتكامل الاقتصادي العربي باعتباره مدخل أساسي لتعزيز التضامن بين الأقطار العربية وتحقيق التنمية المرجوة والرخاء لشعوب المنطقة العربية، وكذلك المستجدات والتطوّرات على الساحتين الدولية والإقليمية فيما يتعّلق بتداعيات الأزمة العالمية وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية.