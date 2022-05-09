ميزانية سلطنة عمان تحقق فائضًا قدره 357 مليون ريال بنهاية الربع الأول

محمد بن مسعود - الدمام - حققت الميزانية العامة في سلطنة عمان فائضا ماليا بلغ 357 مليون ريال عماني بنهاية الربع الأول من العام الحالي، وفق النشرة الشهرية الصادرة عن وزارة المالية.

وأوضحت النشرة أن الإيرادات العامة شهدت حتى نهاية الربع الأول ارتفاعًا بنسبة 66.3% لتسجل نحو ثلاثة مليارات و25 مليون ريال مقارنة بالإيرادات المحصلة في الفترة ذاتها من عام 2021 والبالغة مليارًا و819 مليون ريال.

وأرجعت هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي إيرادات النفط بنهاية الربع الأول بنسبة 70.2% مسجلة نحو مليار و565 مليون ريال مقارنة بذات الفترة من عام 2021.

وقالت النشرة إن إجمالي الإنفاق العام بلغ حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري نحو مليارين و668 مليون ريال مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 3.8 % عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2021.