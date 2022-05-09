هل يمكن تحويل الصك الزراعي إلى سكني؟ “العدل” تجيب

محمد بن مسعود - الدمام - أوضحت وزارة العدل شروط تحويل الصك الزراعي إلى صك سكني؛ مؤكدةً أنه بالإمكان ذلك بعد انطباق الشروط.

وفي التفاصيل؛ قالت وزارة العدل في ردٍ على استفسار ما إذا كان بالإمكان تحويل الصك الزراعي إلى سكني، لتجيب بقولها: “يمكن ذلك بعد ورود موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والمتضمنة موافقة وزارة البيئة والمياه والزراعة، وكذلك ورود موافقة صندوق التنمية الزراعية”.