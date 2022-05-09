شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 40 ألف م³ مخلفات بناء بمحافظة صامطة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة صامطة خلال الشهر الماضي 40000 متر مكعب من مخلفات البناء والهدم، ضمن جهودها لرصد ومعالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضاري وجودة الحياة، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة بالمحافظة والقرى التابعة لها.

وأوضح رئيس بلدية محافظة صامطة المهندس أحمد بن عبدالله حكمي، أن الفرق الميدانية قامت بمعالجة 250 متراً مربعاً من الكتابات المشوهة للجدران، وإزالة 12 سيارة متهالكة، ومعالجة 1300 متر مربع من حفر الشوارع والتشققات، إضافةً لإصلاح 2630 مترًا طوليًا من دهان بردورات الأرصفة والخطوط الأرضية والإنترلوك وبلاطات الأرصفة المتهالكة، ومعالجة 250 حاوية للنفايات، وصيانة 8 أعمدة إنارة.

وبين أن البلدية ممثلة بالفرق الميدانية ستواصل أعمالها لمعالجة التشوهات البصرية من خلال إصلاح حفر الشوارع، والنظافة العامة، وأعمدة الإنارة والأرصفة المتهالكة وحواجز الحفريات، إضافة لمباشرة البلاغات عبر منصة بلدي، مؤكداً أهمية تعاون الجميع في الرفع بالملاحظات عبر تطبيق منصة بلدي؛ ليتم مباشرتها ومعالجتها.