اخبار دوليه – الاتحاد البرلماني العربي يدين الهجوم الإرهابي في سيناء

محمد بن مسعود - الدمام - صدر عن الاتحاد البرلماني العربي برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب في مملكة البحرين بياناً يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة رفع مياه غرب سيناء في جمهورية مصر العربية، وجاء فيه:

إن الاتحاد البرلماني العربي، إذ يتابع ببالغ القلق والغضب، الهجوم الإرهابي الغادر، الذي استهدف يوم السبت، الواقع في 7 أيار/ مايو 2022، إحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء، مما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من أبطال القوات المسلحة المصرية، فإن الاتحاد يدين ويستنكر، بأشد العبارات هذا العمل الإرهابي الآثم، مؤكداً، رفضه القاطع والنهائي لجميع الأفعال والممارسات الإرهابية الدنيئة، أياً كانت مبررات منفذيها وحججهم الواهية، التي يتخفى ورائها أصحاب الفكر الظلامي المتطرف، ومشدداً في الوقت ذاته، على ضرورة محاسبة مرتكبي هذا العمل الإرهابي الجبان، ومنظميه ومموليه ورعاته، وعدم إفلاتهم من العقاب.

وفي هذا السياق، فإن الاتحاد البرلماني العربي، يثمن عالياً، الجهود المصرية الحثيثة، قيادة وجيشاً، لمكافحة آفة الإرهاب ومحاربة التنظيمات الإرهابية، ومحاولاتها اليائسة البائسة لضرب أمن واستقرار قلب العروبة النابض، مجدداً، ثقته بحكمة القيادة المصرية الشقيقة، وقدرة جيشها الباسل على ضرب الإرهاب واجتثاثه من جذوره، فضلاً عن تكاتف وتعاضد الشعب المصري الشقيق وجيشه المغوار، للذود عن حدود الوطن، ومتابعة مسيرة البناء والتطوير في ربوع مصر الأبية.

ويعرب الاتحاد البرلماني العربي، عن تضامنه، ووقوفه إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة في حربها ضد التطرف والإرهاب، وتأييده لجميع التدابير والإجراءات، التي تتخذها في سبيل صون استقرار البلاد وأمن العباد وجميع المقيمين على أراضيها، ودحر التنظيمات الإرهابية المتطرفة، ويتقدم بخالص العزاء والمواساة لشعب مصر العظيم، قيادة وجيشاً وشعباً، متضرعاً الله عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل بإذن الله.