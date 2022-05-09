أكثر من 24600 مستفيد من خدمات مركز الأمير عبدالله بن عبدالعزيز التخصصي لطب الأسنان بعرعر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_ الحدود الشمالية
قدم مركز الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد التخصصي لطب الأسنان خدماته لـ 24656 مراجعاً، وذلك خلال العام الحالي 2022م، وبلغ عدد المستفيدين من خدمات عيادة جراحة الوجه والفكين 2723 مستفيداً.
وفي السياق ذاته نجح بفضل الله فريق طبي في قسم جراحة الوجه والفكين في إنقاذ مصاب تعرض لاختراق مسمار بطول 5 سم في رقبته وتسبب له في صعوبة بالغة في التنفس والبلع، حيث أظهرت الأشعة والفحوصات اللازمة وجود مسمار كبير غائر ومنحنٍ بطول 5 سم في مكان قريب من أوردة وشرايين الرقبة، وقد تم على الفور إجراء العملية الجراحية واستخراج الجسم، كما تم وضع المصاب تحت الملاحظة للتأكد من قدرته على التنفس والبلع، وبحمد الله عاد إلى ممارسة حياته الطبيعية دون أي آثار جانبية.
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