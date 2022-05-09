سلطان عُمان يهنئ خادم الحرمين الشريفين إثر إجرائه منظار القولون

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات هنّأ السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إثر إجرائه منظار القولون وكانت نتيجته سليمة.

وأعرب في برقية عن تمنياته الصادقة لخادم الحرمين الشريفين، بموفور الصحة والعافية، داعياً الله تعالى أن يحفظه ويمدّ في عمره، وأن يحقق في ظل قيادته الحكيمة مزيداً مما يصبو إليه الشعب السعودي من تقدم ورفعة وازدهار.

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