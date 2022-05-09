شكرا لقرائتكم خبر عن قيادة الكويت تهنئ خادم الحرمين بنجاح «منظار القولون» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هنأ صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في برقية، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، عقب منظار القولون الذي أجراه - أيده الله - في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، وكانت النتيجة سليمة ولله الحمد، سائلاً المولى جل وعلا أن يديم عليه موفور الصحة وتمام العافية وأن يحقق للمملكة وشعبها المزيد من الرقي والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

كما عبر صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت، في برقيتين عن تهنئتهما لخادم الحرمين الشريفين، بهذه المناسبة، داعين المولى تعالى أن يديم عليه موفور الصحة والعافية.