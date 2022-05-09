شكرا لقرائتكم خبر عن سُّلطان عُمان يهنئ خادم الحرمين بنجاح «منظار القولون» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هنأ جَلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، إثر إجرائه - حفظه الله - منظار القولون وكانت نتيجته سليمة ولله الحمد.

وأعرب جلالته في برقية عن تمنياته الصادقة لخادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والعافية، داعيًا الله تعالى أن يحفظه ويمدّ في عمره، وأن يحقق في ظل قيادته الحكيمة المزيد مما يصبو إليه الشعب السعودي من تقدم ورفعة وازدهار.