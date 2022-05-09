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نيابةً عن الملك .. نائب وزير الخارجية يشارك في مراسم تنصيب رئيس كوستاريكا

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الدمام - شريف احمد - نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، شارك معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، أمس، في مراسم تنصيب رودريغو تشافيز رئيساً لجمهورية كوستاريكا، وذلك في مقر مبنى الكونغرس بالعاصمة سان خوسيه.

ونقل نائب وزير الخارجية خلال مراسم التنصيب، تهنئة وتحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، لفخامة الرئيس رودريغو تشافيز، وتمنياتهما لفخامته بالتوفيق والسداد، ولجمهورية كوستاريكا المزيد من التقدم والازدهار.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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