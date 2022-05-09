اخبار الخليج – أسعار الدجاج البحريني تقفز مجددًا إلى 1.8 دينار..وبائعون: مبيعاتنا انخفضت 70%

محمد بن مسعود - الدمام - شهدت أسعار الدجاج البحريني قفزة جديدة في اسعارها بنسب متفاوتة، اذ وصلت اسعار بعض الاحجام الى 1.8 دينار بحريني.

وشهدت الاسواق خلال الأشهر الاخيرة تقلبات في الأسعار بين صعود وهبوط، الا أنها خلال الشهر الماضي «شهر رمضان» سجلت ارتفاعا قياسيا غير مسبوق.

هذا وجاء سعر الدجاج البحريني من حجم 1300 جرام اليوم، ب 1.8 دينار بعد أن كان يباع ب 1.6 دينار.

أمام الدجاج البحريني من حجم 1000 جرام فقد ارتفع الى 1.5 دينار، بعد أن كان يباع ب 1.35 و 1.4.

وحجم 1100 قرام ارتفع الى 1.6 دينار.

أما الدجاج البحريني من حجم 1200 جرام فقد ارتفع الى 1.7 دينار بعد ان كان يباع ب 1.55 و 1.6 دينارا.

من جانبه أكد صاحب ملحمة الكفيل لبيع الدواجن واللحوم أن مبيعات الدجاج البحريني انخفضت الى أكثر من 70% مقارنة بالسنوات الماضية، مشيرا الى أن الزبائن يسألون عن الارتفاعات المفاجئة في الأسعار وأسبابها الا اننا لانعلم لماذا هذا الارتفاع المضطرد كل يوم والى متى سيستمر؟