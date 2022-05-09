اخبار الخليج – جامعة العلوم التطبيقية تنال الاعتماد الدولي لوكالة ضمان جودة التعليم العالي البريطانية كواحدة من بين 11 جامعة على مستوى العالم

محمد بن مسعود - الدمام - حققت جامعة العلوم التطبيقية إنجازاً عالمياً جديداً جعلها واحدة ضمن إحدى عشرة -11- مؤسسة من مؤسسات التعليمٍ العالي في العالم، والجامعة الوحيدة في مملكة البحرين التي تحصل على الاعتماد الدولي لوكالة ضمان جودة التعليم العالي البريطانية (QAA)، لتواصل بذلك مسلسل التميز على المستوى العالمي، حيث يشير هذا الإنجاز العالمي بوضوح إلى جودة التعليم العالي الذي تقدمه الجامعة لطلبتها.

وتعتبر وكالة ضمان جودة التعليم العالي البريطانية (QAA)، هيئة مستقلة ورائدة على المستوى العالمي في مجال ضمان جودة التعليم العالي، وتمنح الاعتماد الدولي للجامعات التي تجتاز بنجاح مراجعة الجودة في مختلف أنحاء العالم (IQR)، بمختلف مراحلها ومعاييرها الصارمة، حيث تقيس كفاءة مؤسسات التعليم العالي في العالم وفقاً للمعايير والمبادئ التوجيهية لضمان جودة التعليم العالي الأوروبية (ESG).

وأجرى فريق مكون من ثلاثة مراجعين مستقلين من المملكة المتحدة وخارجها بالإضافة إلى مراجع خاصّ بالطلاب، مراجعة شاملة للعملية التعليمية بالجامعة، وأشاروا في تقريرهم الذي تضمن استنتاجاتهم وتقييماتهم إلى أن الجامعة تلبي معايير وضوابط ضمان جودة التعليم العالي الأوروبية العشرة المطلوبة للاعتماد.

ونوه الفريق ببعض الممارسات الجيدة للجامعة، منها شراكتها مع أكاديمية التعليم العالي البريطانية (AdvanceHE)، لتقديم برنامج زمالة التعليم العالي لكادرها الأكاديمي والإداري بهدف تعزيز ثقافة التميز في التعليم والتعلم ودعم الطلاب بخدمات جودة عالية. مما ساهم بحصول عدد كبير من الأساتذة على شهادات الزمالة من الأكاديمية بمستوياتها المختلفة، كما أشادوا بتطور أنظمة تكنولوجيا المعلومات، وقواعد البيانات ومصادر المعلومات بالجامعة، مما يسمح بإمكانية الوصول إلى البيانات وتضمين إدارة المعلومات في عمليات صنع القرار على جميع المستويات المؤسسية.

وبهذه المناسبة قال رئيس مجلس الأمناء الأستاذ الدكتور وهيب الخاجة أن الجامعة ملتزمة بتعزيز ثقافة التميز في التدريس والتعلم والبحث العلمي والمشاركة المجتمعية، معرباً عن سعادته بحصول الجامعة على الاعتماد الدولي لأهمية ذلك في إبراز مدى التطور الذي حققته الجامعة منذ تأسيسها، والتأكيد على جودة عملية التعليم والتعلم لديها.

من جانبه أكد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور غسان عواد على أن هذا الإنجاز العالمي يعكس السمعة الدولية المتميزة للجامعة، ويعزز من مكانتها العالمية، مشيراً إلى أن حصول الجامعة على الاعتماد الدولي يأتي نتيجة للجهد الجماعي المبذول من كافة الأطراف المعنية في الجامعة بما في ذلك الموظفين والطلاب والخريجين والشركاء الخارجيين، متقدماً بالشكر إلى المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، ومجلس التعليم العالي، والأمانة العامة لمجلس التعليم العالي، وهيئة جودة التعليم والتدريب على جهودهم المبذولة لدعم الجامعات البحرينية، وتطوير التعليم العالي في البحرين.

يجدر الذكر أنّ الاعتماد الدولي لوكالة ضمان جودة التعليم العالي البريطانية (QAA)، يستند في مراجعته إلى المعايير العشرة لضمان جودة التعليم العالي الأوروبية التي تشتمل على سياسة ضمان الجودة، تصميم واعتماد البرامج، التعلّم والتعليم والتقييم المتمحور حول الطالب، قبول الطلبة والتقدم الأكاديمي والاعتراف بالشهادة، أعضاء هيئة التدريس، مصادر التعلم ودعم الطلاب، إدارة المعلومات، والمعلومات المتاحة للعموم، والمراقبة المستمرة والمراجعة الدورية للبرامج، وأخيراً ضمان الجودة الخارجي الدوري، حيث يستمر هذا الاعتماد لمدة خمس سنوات، تتخلّلها عملية مراجعة في منتصف المدّة لضمان استمرار الجامعة في المحافظة على نفس معايير الجودة، مما يتيح للجامعة استخدام شارة الاعتماد الدولي (IQR)، للتأكيد على أن إجراءات ضمان الجودة في الجامعة تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في التعليم العالي.