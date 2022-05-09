في اليوم العالمي للقانون الدولي الإنساني.. منظمة التعاون الإسلامي تدعو لتعزيز واحترام المبادئ الإنسانية

محمد بن مسعود - الدمام -

دعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، ‎بمناسبة إحياء اليوم العالمي للقانون الدولي الإنساني الذي يصادف التاسع من مايو من كل عام، إلى ضرورة احترام مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني الرامية إلى توفير الحماية للبشر في النزاعات والحروب.

وناشدت جميع المجتمعات بترسيخ قيم التعايش السلمي والتسامح وقبول الآخر، وإلى اتخاذ تدابير ملموسة لتعزيز القانون الدولي الإنساني, الذي تعد مبادئه في كثير منها من صميم القيم الإسلامية السمحة.

وتسعى المنظمة بتخصيصها ليوم التاسع من مايو من كل عام, للاحتفاء باليوم العالمي للقانون الإنساني بموجب قرارها رقم 1/42 الصادر عن الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية المنعقدة في الكويت عام 2015م، إلى إبراز مدى التزامها العميق بتعزيز مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني، وتدعو في هذا الصدد الدول الأعضاء إلى استغلال هذا اليوم للقيام بنشاطات تسهم في تعزيز قواعد القانون الدولي الإنساني.