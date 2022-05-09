“تقييم” تعتمد عددًا من البرامج التعليمية مع الأكاديمية المالية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

اعتمدت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين “تقييم” عددًا من البرامج التعليمية لفرع تقييم المنشآت الاقتصادية والمقدمة من الأكاديمية المالية، وذلك ضمن إطار قواعد برامج التعليم المهني المستمر والبرامج التعليمية، والهادفة لرفع مستوى كفاءة مزاولي مهنة التقييم وتحديث معلوماتهم وتطوير مهاراتهم في الموضوعات ذات العلاقة بالمهنة وفقاً للأحكام والضوابط الواردة في هذه القواعد.

وتستهدف الهيئة تقديم هذه البرامج لممارسي مهنة التقييم، حيث تحرص الهيئة على إيجاد البرامج التأهيلية والتطويرية التي من شأنها زيادة المحصول العلمي للمقيّمين، وتنمية مهاراتهم وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات المتخصصة.

ويأتي هذا الاعتماد ترجمةً لأدوار الهيئة في تطوير مهنة التقييم ورفع مستوى العاملين بها مهنيًا وفنيًا وأخلاقيًا ورفع الوعي بالمهنة وزيادة ثقة المجتمع في مهنة التقييم.

وللراغبين بالالتحاق بالبرامج التدريبية يمكنهم زيارة الرابط واختيار الدورة المعتمدة من الهيئة https://fa.gov.sa/ar/services/Pages/Programs.aspx