محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_نجران

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من استمرار الرياح النشطة والأتربة المثارة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية على مدينة نجران، ومحافظتي حبونا وبدر الجنوب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 6 مساءً.