محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
أوضح مجلس الصحة الخليجي الفارق بين السجائر الإلكترونية والعادية من حيث أضرار كل منها.
وأفاد أن السجائر الإلكترونية أقل ضررًا من السجائر العادية من ناحية المركبات فقط، ولكنها ما زالت تحتوي على مواد مسرطنة وقد تسبب التهابات رئوية وغيرها من الأضرار.
وأشار إلى أن دراسات حديثة أوضحت أن من يستخدم السجائر الإلكترونية يقوم باستخدام السجائر العادية معها، وهو ما يؤثر بشكل أكبر على صحة الإنسان.
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