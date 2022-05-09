محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_عسير تمكنت شرطة منطقة عسير، من ضبط مواطنين وإلقاء القبض عليهما لاعتدائهما على شخصين، داخل مستشفى. وبينت شرطة منطقة عسير أن المواطنين اعتديا بالضرب على حارس أمن والمدير المناوب بأحد المستشفيات في أبها. ولفتت إلى أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة أخبار قد تهمك

كانت هذه تفاصيل خبر بيان أمني بشأن القبض على مواطنين اعتديا على شخصين بمستشفى في أبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.