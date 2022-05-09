شكرا لقرائتكم خبر عن قادة الدول الخليجية يهنئون خادم الحرمين الشريفين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هنأ قادة الدول الخليجية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في برقيات، أمس، بمناسبة نجاح منظار القولون، الذي أجراه -حفظه الله- في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، وكانت النتيجة سليمة -ولله الحمد-.

أمير قطر: دوام الصحة وتمام العافية

هنأ أمير دولة قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في برقية، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إثر منظار القولون الذي أجراه -حفظه الله- في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، وكانت النتيجة سليمة ولله الحمد.

كما أعرب نائب أمير دولة قطر سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، والشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر، في برقيتين، عن التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بهذه المناسبة. وسألوا المولى -عز وجل- أن يديم على خادم الحرمين الشريفين الصحة وتمام العافية.

قيادة الإمارات: المزيد من التقدم في ظل قيادته الحكيمة

هنأ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في برقيةٍ، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة نجاح منظار القولون، الذي أجراه -حفظه الله- في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، وكانت النتيجة سليمة ولله الحمد. كما أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، في برقيتين، عن التهنئة لخادم الحرمين الشريفين. وسأل سمو الشيخ خليفة بن زايد، وسمو الشيخ محمد بن راشد، وسمو الشيخ محمد بن زايد، الله تعالى أن يمتع خادم الحرمين الشريفين بدوام الصحة والعافية والعمر المديد، وللمملكة وشعبها المزيد من التقدم والازدهار والأمن والأمان في ظل قيادته الحكيمة.

وأعرب صاحب السمو الشيخ د. سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، في برقيات، عن تهنئتهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إثر منظار القولون الذي أجراه -حفظه الله- في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، وكانت النتيجة سليمة ولله الحمد.

كما عبر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان، في برقيات مماثلة، عن التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بهذه المناسبة. ودعوا الله العلي القدير، أن يمتع خادم الحرمين الشريفين بدوام الصحة والعافية والعمر المديد، وللمملكة وشعبها المزيد من الرخاء والازدهار والأمن والأمان في ظل قيادته الحكيمة.

ملك البحرين: ذخر وسند للمملكة وشعبها

هنأ ملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في برقيةٍ، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة نجاح منظار القولون، الذي أجراه -حفظه الله- في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، وكانت النتيجة سليمة ولله الحمد. كما أعرب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، في برقية مماثلة، عن التهنئة لخادم الحرمين الشريفين. وسأل ملك مملكة البحرين، وسمو ولي عهده، المولى القدير أن يمتع خادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والسعادة وطول العمر، وأن يبقيه ذخراً وسنداً للمملكة العربية السعودية وشعبها لمواصلة مسيرة النماء والتقدم والتطور في ظل قيادته الحكيمة.