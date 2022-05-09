شكرا لقرائتكم خبر عن بدء المرحلة الأولى لإصلاح طريق «أبو حدرية».. اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة الشرقية أمس، عن البدء بأعمال إصلاح طريق أبو حدرية «المرحلة الأولى» وذلك من تقاطع جسر الأنابيب إلى تقاطع جسر النابية بطول 2كم بالاتجاهين ولمدة 15 يوما، ابتداء من اليوم الاثنين.

وكان الفرع أعلن مؤخرا عن البدء بأعمال فصل الحركة المرورية بحواجز خرسانية بطريق الملك خالد بين الطريق الرئيسي وطريق الخدمة باتجاه الدمام مع إنشاء وتعديل بعض المداخل والمخارج وتوسعة طريق الخدمة في بعض المناطق ابتداءً من اليوم.