شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تحصد 6 ميداليات في أولمبياد البلقان 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتلى المنتخب السعودي للرياضيات منصات التتويج في أولمبياد البلقان للرياضيات 2022 المقامة في قبرص، بعد الفوز بـ 6 ميداليات «5 فضيات وبرونزية واحدة»، بمشاركة 93 طالباً، يمثلون 16 دولة.

وحصل على الميداليات الفضية: كل من الطالبين محمد الدبيسي ومهدي البيك من تعليم الشرقية، والطالبين معاذ الغامدي ومروان الخياط من تعليم مكة المكرمة، والطالب هادي العيثان من تعليم الأحساء، بينما فاز بالميدالية البرونزية الطالب علي الرمضان من تعليم الشرقية، رافعاً المنتخب السعودي رصيده خلال مشاركاته في الأولمبياد إلى 45 ميدالية.

وأشاد الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع د. سعود المتحمي، بهذا الإنجاز الوطني الجديد الذي تحقق بفضل من الله تعالى، ثم بدعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- لأبناء الوطن، والذي أثمر هذا التفرد في المحافل الدولية، مهنئًا الطلاب وأسرهم ومدارسهم ومعلميهم على ما تحقق من إنجاز، متمنياً لهم المزيد من التوفيق والنجاح.

وأكد د. المتحمي أن هذا الفوز يضاف إلى سلسلة الإنجازات المتوالية لأبناء وبنات الوطن من الموهوبين والموهوبات، ويعكس تضافر الجهود بين «موهبة» وشركائها، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيداً بقدرات طلاب وطالبات الوطن، وتحقيقهم العديد من الإنجازات على المستوى الدولي، وتمثيل المملكة تمثيلاً يليق بمكانتها، الأمر الذي سيسهم في بناء مستقبل الوطن، وتعزيز ثروته البشرية.