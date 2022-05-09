شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة بالمغرب لـ ”الخليج 365”: نتابع الحالة الصحية للمواطن «فهد» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت السفارة السعودية بالمملكة المغربية، أن المواطن السعودي «فهد» من أهالي منطقة الباحة، وأنه لديها حاليا للاطمئنان عليه ومتابعة حالته الصحية. وذكرت لـ ”الخليج 365” في اتصال هاتفي، أنه جار العمل على مساعدته لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة، ولم تصرح بمعلومات أكثر حول المقطع المتداول.

وكانت شبكات التواصل الاجتماعي تداولت فيديو لشاب سعودي قدم إلى مملكة المغرب من شهر نوفمبر 2021 الماضي، ولا يتذكر أي شيء آخر، وفقد أمواله وأوراقه الثبوتية ويعيش في شوارع مدينة المحمدية «المغرب» منذ أشهر في سوق الملابس المستعملة «جوطيا» بجانب سوق الحمرا، وأظهر المقطع أن صحته ليست جيدة، فيما تفاعل العديد من المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي مع المقطع للبحث عن أهله ومساعدته فضلاً عن التواصل مع السفارة السعودية بالمغرب لتقديم المساعدة وترتيب عودته إلى المملكة.

‏ووجه صاحب السمو الملكي الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بمتابعة حالة المواطن السعودي في مملكة المغرب، والتواصل مع

الجهات المختصة لحين عودته إلى أسرته.