شكرا لقرائتكم خبر عن جولات رقابية على منشآت الصحة العامة بالنعيرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثف قسم صحة البيئة في بلدية النعيرية، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، الجولات التفتيشية على كل المنشآت المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة؛ للتأكد من تطبيق كل الضوابط والاشتراطات الصحية لتعزيز السلامة الغذائية، وتقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين.

وواصلت البلدية جولاتها الميدانية على عربات الأطعمة «فود ترك» بحدائق ومتنزهات المحافظة؛ للتأكد من تطبيق كل الضوابط والاشتراطات النظامية والصحية.

كما واصلت أعمال الصيانة الدورية للمسطحات الخضراء بحدائق ومتنزهات المحافظة ضمن جهودها لتحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري. وكثفت البلدية أعمال النظافة العامة بمداخل المحافظة والحدائق والمتنزهات، خلال أيام عيد الفطر المبارك.