شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط وهمة عالية.. مدارس الشرقية تستقبل الطلاب بالهدايا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبلت المدارس التابعة للإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، الطلاب والطالبات، بالهدايا، وذلك بعد قضائهم إجازة عيد الفطر المبارك، وسط مشاعر وتهان، وفي ظل نشاط متجدد وهمة عالية.

واستأنف الطلاب والطالبات، أمس، دراستهم، بعد انتهاء إجازة العيد، واستقبلت مدارس المنطقة جموع الطلاب والطالبات البالغ عددهم قرابة نصف مليون، في مختلف المراحل الدراسية.

وأكد المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص الدعم اللامحدود الذي يلقاه قطاع التعليم من قبل الحكومة الرشيدة «أيدها الله»، في إيجاد بيئة تعليمية جاذبة، لتحقيق الصدارة للطلاب والطالبات في مختلف المجالات العلمية، يرى أثرها الكبير في صناعة المستقبل الواعد، وتحقيق الرؤية الطموحة 2030.

وأشار إلى العمل على تنفيذ مجمل الخدمات التعليمية من تهيئة المدارس لعودة الطلاب والطالبات لاستئناف دراستهم بكل همة ودافعية لمواصلة رحلتهم التعليمية الماتعة، وذلك بمتابعة وإشراف مدير عام التعليم د. سامي العتيبي.

وبين أن الجهود المبذولة من قيادات العملية التعليمية سواء من مشرفين ومدراء ومديرات المدارس والهيئة التعليمية والإدارية من المعلمين والمعلمات تستحق الشكر والثناء والتقدير لما يبذلونه من جهود مثمرة ترجمت حقيقة حرصهم ومهنيتهم إلى جانب دور أولياء الأمور وشركاء النجاح في متابعة أبنائهم وبناتهم لمواصلة رحلتهم التعليمية.