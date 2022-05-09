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إزالة الأنقاض والمخلفات من شوارع مليجة

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الدمام - شريف احمد - كثفت إدارة الخدمات قسم النظافة في بلدية مليجة، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، أعمال النظافة؛ لإزالة الأنقاض والمخلفات، ضمن حملة تحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري؛ تحقيقًا لأنسنة المدن، وجودة الحياة.

كما كثفت جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية والتجارية؛ للتأكد من تطبيق كافة الضوابط والاشتراطات الصحية وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق المخالفين، ضمن حملة «امتثالك أمانة».

على جانب آخر، دعت البلدية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات تدني النظافة، والمساهمة في تحسين المشهد البلدي، من خلال حملة «صور وأرسل»، التي تستهدف من خلالها تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم بالمساهمة في تحسين المشهد الحضري للارتقاء بجودة الحياة، ضمن برامج وأهداف رؤية المملكة 2030.

وتستهدف هذه الحملة توعية المواطن وتعزيز دوره في تحسين المشهد الحضري، وذلك بالمحافظة على نظافة الأماكن والممتلكات العامة، والإبلاغ عن التشوه البصري من خلال تصوير المخالفة وإرسالها عبر تطبيق «بلدي».

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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