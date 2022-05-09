شكرا لقرائتكم خبر عن مطبات اصطناعية على طريق «ممشى الحمراء» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكملت بلدية الجبيل، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، أعمال وضع مطبات اصطناعية على طريق ممشى حديقة حي الحمراء، بعد أخذ موافقة الإدارة العامة للمرور.

وكثفت البلدية أعمال النظافة والتعقيم وغسيل المداخل والأرصفة أمام المدارس، تزامنًا مع عودة الطلاب، إضافةً إلى إزالة الأعشاب العشوائية في منحنيات كوبري الحمراء، وقص وتعشيب المسطح الأخضر بممشى الحمراء، وزراعة المسطحات الخضراء في تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع طريق المدينة المنورة.

وأنجزت البلدية عمل حديات بالمسطحات الخضراء بالكورنيش الشمالي، وأعمال التعشيب في مثلث طريق أبي بكر الصديق، وصيانة الألعاب بحديقة السلام، وتجهيز للزراعة بمثلث كوبري حي الحمراء، إضافةً إلى عمل حدية لمغطيات التربة، وإزالة الحشائش بحديقة السلام.

على جانب آخر، دعت البلدية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات تدني النظافة، والمساهمة في تحسين المشهد البلدي، من خلال حملة «صوّر وأرسل»، التي تستهدف من خلالها تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم بالمساهمة في تحسين المشهد الحضري للارتقاء بجودة الحياة، ضمن برامج وأهداف رؤية المملكة 2030.