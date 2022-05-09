شكرا لقرائتكم خبر عن «كن قويا لأجلك».. شهر من التوعية للتغلب على التصلب المتعدد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستهدف فعاليات «كن قويا لأجلك» التي تنظمها جمعية «أرفى» للتصلب المتعدد، التوعية بمرض التصلب، والتضامن مع المصابين به، وذلك تفعيلا لليوم العالمي، وتستمر الفعاليات طوال شهر مايو الجاري.

وقالت رئيس مجلس إدارة الجمعية فاطمة الزهراني: إن «أرفى» ومنذ تأسيسها في عام 2016، تستمر في تفعيل برامج اليوم العالمي للتصلب، وذلك ضمن مبادرات وبرامج الجمعية، واستمرارا لدورها التوعوي، والمساهمة في خدمة المستفيدين والمصابين.

وأوضحت أن ريع هذه الحملة سيكون لصالح الجمعية ورعاية المستفيدين بها، من خلال مشاركة فعالة للقطاعين العام والخاص بالحملة، وتهدف لنشر التوعية بمرض التصلب، وتقديم البرامج المصاحبة، التي تركز على الرسائل التوعوية الصحية والتأهيلية المتخصصة. واختتمت: نسعد في جمعية «أرفى» بمشاركة ودعم الجميع لهذه الحملة حتى يومها الأخير، الذي سنستضيف فيه عددا من المختصين والمهتمين بالتصلب المتعدد من دول الخليج في الحفل الختامي للحملة، وبمشاركة كل الجهات ذات الاهتمام بالتصلب المتعدد على مستوى العالم؛ لتشارك القصص المتعلقة بالمرض ونشر التوعية به ومناصرة كل فرد متأثر بالتصلّب المتعدد ودعمه، وإقامة أنشطة اليوم العالمي للتصلب المتعدد طوال شهر مايو.