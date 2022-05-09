شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة مليون زهرة ووردة.. و34 ألف جولة ميدانية بحاضرة الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اطلع أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، على النتائج الإحصائية لجهود البلديات والإدارات الخدمية، خلال رمضان وعيد الفطر المبارك، في حفل مشترك عبر الاتصال المرئي ما بين الأمانة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وبقية الأمانات، بحضور الوزير ماجد الحقيل، وقادة ومنسوبي الوزارة.

توجيهات ودعم

وقدم م. الجبير شكره للوزير على الإنجازات التي جاءت بتوجيهاته ودعمه والتواصل المباشر وزرع الهمم لجميع منسوبي القطاع البلدي، التي من شأنها إيجاد نماذج وكفاءات عالية على مستوى القطاع البلدي، مؤكدا حرص الأمانة الدؤوب على العمل بجد ومواصلة المسيرة؛ لتحقيق الجزء الأكبر من الطموحات في القريب العاجل.

جولات ميدانية

وبلغ عدد الجولات التي نفذتها الأمانة34.011 جولة ميدانية في أسواق النفع العام والمنشآت التجارية، وشملت الأعمال زراعة مليون زهرة ووردة في حاضرة الدمام، ورفع 581.197 م2 من مخلفات الشوارع والميادين، فيما بلغت كمية النفايات التي تم استقبالها وردمها بالمدفن 328.223 طنا، ورفع 70.978 م3 مخلفات الأنقاض، وإزالة 495 سيارة تالفة ومهملة.

تنسيق وتعاون

وأشاد م. الجبير خلال حفل المعايدة الذي أقامته الأمانة لمنسوبيها، أمس، بالتنسيق والتعاون المستمر للأجهزة الأمنية، ومساهمتها الفعالة مع بقية الأجهزة الحكومية خلال خطة شهر رمضان، وموسم عيد الفطر المبارك، وكذلك الجهات المعنية كافة، من خلال الجولات المشتركة مع الأمانة، التي حققت الكثير من النتائج الإيجابية ورفع درجة الامتثال.

حدائق ومتنزهاتوشارك بأعمال النظافة خلال إجازة عيد الفطر المبارك 3.400 عامل، وتمت تهيئة 686 حديقة، و10 واجهات بحرية، و11 متنزها، و196 ممشى، و273 ملعبا رياضيا، بالإضافة إلى أعمال الزينة التي تجاوزت 720 شعارا، وإنارة ومجسمات جمالية تعبيرية للعيد، وتعليق 500 لافتة لشعار العيد.

توفير الخدمات

ونوه م. الجبير بتوجيهات ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ومن سمو نائبه صاحب السمو الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، بضرورة توفير جميع الخدمات اللازمة، وتسخير جميع الإمكانات والخدمات والتسهيلات للمواطن والمقيم وزوار المنطقة، بهدف المساهمة في إبراز مكانة المنطقة الشرقية على الخارطة السياحية في المملكة.