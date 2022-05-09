شكرا لقرائتكم خبر عن 3 آلاف مراجع لـ«الجهاز الهضمي» بطبية مكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم مركز صحة الجهاز الهضمي والكبد والمناظير المتقدمة في مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة عضو تجمع مكة المكرمة الصحي خدماته لأكثر من 3000 مستفيد بجميع أقسامه، والتي تهتم بخدمة المريض أولا من سكان منطقة مكة المكرمة وما جاورها، وكذلك الحجاج والمعتمرين.

ويهدف المركز إلى تقديم خدمات متطورة ومتقدمة، وذلك نظير ما يمتلكه من أحدث الأجهزة والأدوية لخدمة المريض بأفضل طريقة ممكنة، بالإضافة إلى أن المركز قام بتفعيل برنامج لاستقبال الحالات المصابة بأورام الكبد، حيث تم إنشاء وحدة مشتركة وبالتعاون مع أطباء أمراض الكبد وأطباء الأشعة التداخلية وأطباء الأورام وأطباء جراحة الكبد، بحيث يتم الاجتماع بينهم بشكل دوري لمناقشة حالات المرضى واتخاذ القرار العلاجي الملائم لكل حالة.