شكرا لقرائتكم خبر عن 38 ألف مستفيد من مبادرات «دعوة الوجه» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعرضت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة الوجه إنجازاتها وبرامجها التي استفاد منها ما يزيد على 38500 مستفيد ومستفيدة خلال شهر رمضان الماضي.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالجليل بكر الفقيه أن الجمعية قدمت خلال شهر رمضان مبادرات إنسانية وتوعوية، شملت توزيع أكثر من 27000 وجبة رمضانية و450 سلة غذائية، وبث أكثر من 67 دورة علمية وكلمة توعوية ودروسا رمضانية على وسائل التواصل الاجتماعي استفاد منها أكثر من 10 آلاف متابع، كما تم توزيع أكثر من 350 مصحفا وكتابا دينيا، واعتناق 28 شخصا الإسلام، بالإضافة إلى قيام الجمعية بالتكفل برحلة عمرة لـ100 معتمر.