شكرا لقرائتكم خبر عن تحصين الإناث الأطفال ضد «الورم الحليمي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة الصحة، أمس، عن تضمين أخذ لقاح فيروس الورم الحليمي في سن مبكرة للأطفال في برنامج التحصين الوطني، لتقليل العواقب ومخاطر الإصابة بسرطان عنق الرحم. وأضافت الوزارة وفق إنفوجرافيك على صفحتها بتويتر ضمن حملة «تطعيم اليوم لأحلام المستقبل»، التي تستهدف رفع المناعة وزيادة الوقاية من فيروس الورم الحليمي البشري، أنه يتم إعطاء اللقاح للإناث في المملكة ضمن برنامج التحصين الوطني من سن 9 إلى 13 عامًا.